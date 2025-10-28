Каким будет начало ядерной войны? Разбор фильма "Дом динамита" с экспертом по вооружению Павлом Подвигом

Но, кажется, по напряжению ситуация еще далека от того же Карибского кризиса. Впрочем, ядерная эскалация может случиться и на ровном месте. Один из таких сценариев описан в фильме «Дом динамита», который вышел на Netflix 25 октября. По сюжету неизвестная страна атаковала США межконтинентальной ракетой. «Новая газета. Европа» попросила руководителя исследовательского проекта «Ядерные силы России» Павла Подвига разобрать детали возможного ядерного апокалипсиса.