«Новая газета. Европа» попросила руководителя исследовательского проекта «Ядерные силы России» Павла Подвига разобрать детали возможного ядерного апокалипсиса.
Сегодня 17:56
Каким будет начало ядерной войны? Разбор фильма "Дом динамита" с экспертом по вооружению Павлом Подвигом
26 октября стало известно о запуске российской ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. На эту новость в США отреагировали предложением закончить войну с Украиной, а не заниматься испытаниями ракет. Также Трамп напомнил Путину, что у российских берегов находится американская подлодка с ядерным арсеналом.
Но, кажется, по напряжению ситуация еще далека от того же Карибского кризиса. Впрочем, ядерная эскалация может случиться и на ровном месте. Один из таких сценариев описан в фильме «Дом динамита», который вышел на Netflix 25 октября. По сюжету неизвестная страна атаковала США межконтинентальной ракетой. «Новая газета. Европа» попросила руководителя исследовательского проекта «Ядерные силы России» Павла Подвига разобрать детали возможного ядерного апокалипсиса.