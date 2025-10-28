Уже на этой неделе в Origo появится гастрозона с пиццей, хачапури и поке
В торговом центре Origo 30 октября откроется новая гастрозона POSTe с кухнями разных стран. Пространство на третьем этаже объединит пиццерию, грузинский ресторан, азиатские блюда и коктейль-бар.
В торговом центре Origo в четверг, 30 октября, в 10:00 откроется новая зона общественного питания POSTe. Она разместится на третьем этаже, её площадь составит более 840 квадратных метров. Посетителям здесь будут доступны кухни разных стран и бары, в том числе пицца от «Picante Pizza & Birra», грузинская кухня от «Hačapuri», а также коктейли и закуски от «Holy Sips bar». Кроме того, в зоне питания будет представлен ассортимент «Bistro Riga», а также азиатские бургеры и поке-боули от «Bao».
Как пояснили в торговом центре, название POSTe символически отсылает к историческому значению здания — ранее здесь находилось здание Центрального почтамта Риги, что создаёт связь между историческим наследием и современным образом жизни столицы.
Концепция POSTe разработана в соответствии с современными тенденциями потребительского поведения, обеспечивая посетителям широкий выбор блюд и форматов питания.