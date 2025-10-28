Дух времени и печальная необходимость: в Европе скоро появятся тюрьмы для подростков от 13 лет

Министр юстиции Гуннар Стрёммер подчеркнул, что снижение возраста ответственности за тяжкие преступления важно не только для защиты общества, но и для того, чтобы помочь детям уйти с преступного пути. Министр сообщил, что изначально в тюрьмах будет создано от 100 до 150 мест для нарушителей в возрасте от 13 до 17 лет. Предполагается, что отдельные зоны для несовершеннолетних начнут функционировать с июля 2026 года.