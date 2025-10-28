Дух времени и печальная необходимость: в Европе скоро появятся тюрьмы для подростков от 13 лет
Швеция создаст отдельные тюремные зоны для подростков 13–17 лет, осужденных за тяжкие преступления. Это решение связано с ростом бандитского насилия и планами снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет.
Шведское правительство объявило, что в тюрьмах будут созданы отдельные зоны для размещения несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет, осуждённых за тяжкие преступления. Ранее правительство поручило тюремной службе создать такие зоны для подростков 15–17 лет, осуждённых за серьёзные преступления. Теперь распоряжение расширено и включает в себя также 13- и 14-летних, сообщило Министерство юстиции Швеции.
В последние годы в стране наблюдается рост бандитского насилия, включая случаи убийств при перестрелках и взрывах. Насилие часто связано с территориальными войнами и торговлей наркотиками. Всё чаще банды привлекают к своим преступлениям подростков.
Согласно действующим законам, лица 13–14 лет не подлежат уголовной ответственности, однако шведское правительство планирует снизить возраст наступления уголовной ответственности с 15 до 13 лет.
Министр юстиции Гуннар Стрёммер подчеркнул, что снижение возраста ответственности за тяжкие преступления важно не только для защиты общества, но и для того, чтобы помочь детям уйти с преступного пути. Министр сообщил, что изначально в тюрьмах будет создано от 100 до 150 мест для нарушителей в возрасте от 13 до 17 лет. Предполагается, что отдельные зоны для несовершеннолетних начнут функционировать с июля 2026 года.
В шести центрах содержания под стражей будут отделения для мальчиков, а в двух — для девочек. Более младшие подростки будут отделены от старших, а вся система будет организована в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, заявило Министерство юстиции.