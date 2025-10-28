ФОТО: в Латвию на два дня прибыли король и королева Дании

В среду король и королева Дании вместе с президентом посетят Адажскую среднюю школу, где примут участие в уроке по национальной обороне, а затем отправятся на Адажскую военную базу, где встретятся с латвийскими и датскими военнослужащими и министрами обороны обеих стран. Завершится визит в 15:30 торжественным приемом в Латвийском национальном художественном музее, который организует Дания.