Звонок на 113 станет еще эффективнее - скорая помощь переходит на новый цифровой уровень
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) продолжает совершенствовать процессы приёма и выполнения вызовов, начав реализацию крупного проекта, финансируемого Европейским союзом, для дальнейшего развития своей информационно-коммуникационной системы. Цель проекта — обеспечить пациентам более быструю и качественную медицинскую помощь.
Благодаря средствам европейских фондов, работа службы уже ранее была полностью оцифрована — от момента, когда поступает звонок на номер экстренной помощи 113, до момента, когда бригада скорой помощи передаёт пациента в больницу. В рамках нового проекта планируется модернизация существующей системы, а также оцифровка данных, которые до сих пор обрабатывались вручную, и улучшение обмена информацией между медицинскими учреждениями и экстренными службами для более оперативного принятия решений.
Быстрая и своевременная передача данных между задействованными службами особенно важна в ситуациях, когда каждая минута может спасти жизнь человека. Совершенствование обмена информацией поможет как бригадам NMPD при передаче пациента больнице, так и врачам, продолжающим лечение. В случаях обнаружения, например, опасных инфекционных заболеваний, цифровой обмен данными значительно ускорит передачу информации и действий, необходимых для предотвращения распространения болезни.
Кроме того, запланированная цифровизация медицинских данных упростит международные расчёты за пациентов, которые получают неотложную помощь в Латвии по Европейской карте медицинского страхования (EHIC).
Проект предусматривает тесное сотрудничество с Центром профилактики и контроля заболеваний, Национальной службой здравоохранения, Латвийским центром цифрового здравоохранения и Информационным центром Министерства внутренних дел.
Общая стоимость проекта составляет 3 миллиона евро, из которых 85% (2,55 млн евро) профинансирует Европейский фонд регионального развития (ERAF), а 15% (450 тыс. евро) поступят из госбюджета. Реализация проекта запланирована на период с третьего квартала 2025 года по первый квартал 2028 года.