Звонок на 113 станет еще эффективнее - скорая помощь переходит на новый цифровой уровень

Благодаря средствам европейских фондов, работа службы уже ранее была полностью оцифрована — от момента, когда поступает звонок на номер экстренной помощи 113, до момента, когда бригада скорой помощи передаёт пациента в больницу. В рамках нового проекта планируется модернизация существующей системы, а также оцифровка данных, которые до сих пор обрабатывались вручную, и улучшение обмена информацией между медицинскими учреждениями и экстренными службами для более оперативного принятия решений.