Ночной кошмар под Цесисом: водитель BMW наехал на мужчину, лежавшего посреди трассы

По данным полиции, погибшему был 61 год. Местные пока не знают, кто именно стал жертвой аварии, но предполагают, что это мог быть один из так называемых «собутыльников» — мужчин, которые нередко гуляют вдоль дороги в нетрезвом состоянии: «Там таких много. В соседнем доме живёт один, тоже любит выпить. Денег нет, но пить надо. Что тут скажешь — хоть ругай, хоть не ругай, всё без толку», — поделилась соседка.