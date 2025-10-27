Ночной кошмар под Цесисом: водитель BMW наехал на мужчину, лежавшего посреди трассы
В воскресенье вечером в Цесисском крае водитель BMW насмерть сбил мужчину, лежавшего на дороге. На месте происшествия активно работала полиция, которая продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.
По словам местных жителей, вдоль дороги нередко можно встретить выпивших местных жителей, и, вероятно, погибший был одним из них. ДТП произошло на участке автодороги Лиепая – Смилтене. В темноте водитель наехал на мужчину, который лежал прямо посреди проезжей части. От удара тот погиб на месте, сообщает «Degpunktā».
Жители рассказывают, что вечером из окон видели мигающие огни спецслужб: «Я видела, что что-то мигает но не пошла смотреть», — рассказала местная жительница.
По данным полиции, погибшему был 61 год. Местные пока не знают, кто именно стал жертвой аварии, но предполагают, что это мог быть один из так называемых «собутыльников» — мужчин, которые нередко гуляют вдоль дороги в нетрезвом состоянии: «Там таких много. В соседнем доме живёт один, тоже любит выпить. Денег нет, но пить надо. Что тут скажешь — хоть ругай, хоть не ругай, всё без толку», — поделилась соседка.
Жительница Вия рассказала, что её муж тоже иногда присоединяется к этой компании: «Мне родственники сразу позвонили, когда услышали про аварию — спросили, всё ли с ним в порядке. К счастью, в тот вечер он был дома. Наверное, уже “норму” выполнил днём», — сказала женщина.
По её словам, это не первый случай, когда на этом участке дороги находят лежащего человека. Несколько лет назад пьяного мужчину уже подбирали на этом же месте и доставляли в Смилтенскую больницу — тогда он просто отморозил руки и ноги, но выжил.
Пока неизвестно, был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения или ему внезапно стало плохо. Водитель BMW был трезв, сообщили в полиции.
Государственная полиция продолжает расследование в рамках начатого уголовного процесса.