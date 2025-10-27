Священник из Индии рассказал о враждебности латвийцев - в выходные по центру Риги лучше не гулять

Священник из индийского штата Керала приехал в Латвию в апреле прошлого года по приглашению местного священника. В Латвии довольно много студентов из Индии. Обучение - основная причина, по которой гражданам Индии в последние годы выдавались виды на жительство в Латвии. Например, по данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 июля этого года действующий вид на жительство в Латвии с целью обучения имели 3484 гражданина Индии (2020 человек получили его, будучи студентами последнего курса магистратуры или докторантуры).