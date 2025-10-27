Политик: "Мы строим границу, но через Латвию проходят тысячи вагонов, загруженных в России. Кто знает, что они везут?"

Шмитс отметил, что основная проблема заключается не только в беспилотниках, прилетающих со стороны России или Беларуси, а в широком понимании национальной безопасности в целом. «Главный вопрос не в том, что что-то пролетает над нами. Вопрос в том, как мы смотрим в будущее. Мы строим границу, но в то же время через Латвию проходят тысячи вагонов, загруженных в России», — заявил он.