Медик-фронтовик награждена дипломом "Европейский человек в Латвии". "Работа очень тяжелая, но благодарность людей помогает!"

В голосовании общественность выразила поддержку медику за самоотверженную работу на фронте в Украине, за помощь раненым и готовность рисковать собственной жизнью. Участники голосования назвали её «самой храброй женщиной Латвии с ясным умом и горячим сердцем», подчеркнув её мужество и человеческую силу.