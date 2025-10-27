Вниманию автоводителей! На Южном мосту в Риге меняется скорость движения
С пятницы, 31 октября, до весны следующего года на Южном мосту будет снижено разрешённое ограничение скорости с 70 км/ч до 50 км/ч. Это ежегодная мера, направленная на повышение безопасности дорожного движения на эстакадах моста в зимний сезон.
Ограничение скорости вводится на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и в противоположном направлении — от Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс. Ограничение будет действовать до весны следующего года, а перед его отменой муниципалитет проинформирует водителей дополнительно.
Замена дорожных знаков запланирована на пятницу в промежутке с 10:00 до 15:00.
Самоуправление призывает водителей быть внимательными и следить за изменениями в организации движения. Владельцам транспортных средств рекомендуется не откладывать подготовку автомобилей к зимнему периоду: своевременно установить зимние шины, заменить жидкость омывателя на незамерзающую и выполнить другие необходимые работы, чтобы обеспечить готовность автомобиля к зимним условиям и не создавать опасности для других участников дорожного движения.