Мы все еще боимся того, чего не чувствуем? Врач объяснил, как советская стигма мешает лечить рак кишечника

Причиной такой ситуации Вилкойте называет стигму вокруг колоноскопии и анализа кала, которая тянется ещё с советских времён. Родители передают детям страх перед процедурой, считая её чем-то неприятным или постыдным. На деле, подчёркивает специалист, сама процедура безболезненна, так как пациент находится под лёгким наркозом. Самое сложное — подготовка, ведь накануне исследования нужно воздержаться от еды и выпить специальный раствор для очищения кишечника.