Мы все еще боимся того, чего не чувствуем? Врач объяснил, как советская стигма мешает лечить рак кишечника
Смертность от рака толстой кишки в Латвии остаётся одной из самых высоких в Европе — и во многом из-за того, что люди слишком поздно обращаются к врачам. Гастроэнтеролог Илона Вилкойте рассказала, как можно предотвратить развитие болезни, когда стоит проходить колоноскопию и почему страх перед этим обследованием до сих пор мешает спасать жизни.
В Латвии смертность от рака толстой кишки остаётся непростительно высокой. Как защитить себя от колоректального рака и правильно подготовиться к колоноскопии? На эти вопросы в передаче TV24 «Ārsts atbild» ответила гастроэнтеролог и эндоскопист Илона Вилкойте.
По её словам, рак кишечника — одно из самых распространённых онкологических заболеваний в мире, однако в Латвии показатели смертности особенно тревожны.
«Если диагноз ставят тысяче пациентов, то от 600 до 700 из них умирают, хотя болезнь можно вылечить на ранней стадии, и человек может жить долго и счастливо, даже забыв, что когда-то болел», — поясняет врач.
Причиной такой ситуации Вилкойте называет стигму вокруг колоноскопии и анализа кала, которая тянется ещё с советских времён. Родители передают детям страх перед процедурой, считая её чем-то неприятным или постыдным. На деле, подчёркивает специалист, сама процедура безболезненна, так как пациент находится под лёгким наркозом. Самое сложное — подготовка, ведь накануне исследования нужно воздержаться от еды и выпить специальный раствор для очищения кишечника.
Врач также указала, на что стоит обратить внимание людям разного возраста:
- В 30 лет важно знать историю семьи. Если у кого-то из родственников был рак кишечника, необходимо заранее пройти скрининг. Также стоит вести здоровый образ жизни — не курить, не злоупотреблять алкоголем, заниматься спортом и отдавать предпочтение средиземноморской диете.
- В 40 лет уже рекомендуется пройти первую колоноскопию, даже если нет симптомов. «Это было бы идеально — провериться в этом возрасте просто для профилактики. Если всё в порядке, следующая проверка понадобится только через десять лет. А если мы находим образования или полипы, пациента ставим на наблюдение и лечим вовремя», — отмечает Вилкойте.