В Даугавпилсе цена билетов на общественный транспорт - всего 1 евро, но жители все равно считают, что это дорого

Daugavpils satiksme в обновленном разделе «Часто задаваемые вопросы» активно получает вопросы от горожан, и один из них: почему стоимость билетов на общественный транспорт в Даугавпилсе выше, чем в других городах? Предприятие поясняет, что в Латвии нет единой политики ценообразования билетов, каждое самоуправление устанавливает ее самостоятельно, учитывая технико-экономические особенности города, расходы на предоставление услуг и возможности финансирования, сообщает gorod.lv.