В Даугавпилсе цена билетов на общественный транспорт - всего 1 евро, но жители все равно считают, что это дорого
В Даугавпилсе стоимость билетов на общественный транспорт составляет 1 евро, что ниже, чем, например, в Риге, но выше, чем в некоторых других городах Латвии. Жители города интересуются, с чем связано такое различие.
Daugavpils satiksme в обновленном разделе «Часто задаваемые вопросы» активно получает вопросы от горожан, и один из них: почему стоимость билетов на общественный транспорт в Даугавпилсе выше, чем в других городах? Предприятие поясняет, что в Латвии нет единой политики ценообразования билетов, каждое самоуправление устанавливает ее самостоятельно, учитывая технико-экономические особенности города, расходы на предоставление услуг и возможности финансирования, сообщает gorod.lv.
Разница в ценах на билеты в основном определяется расходами на содержание транспорта, частотой маршрутов, количеством пассажиров и финансированием, выделяемым самоуправлениями. В крупных городах стоимость билетов не всегда ниже, она зависит от работы конкретной системы и затрат структуры.
С 2024 года предприятие сохраняет существующие цены на билеты, обеспечивая жителям Даугавпилса доступное и стабильное обслуживание в общественном транспорте. В настоящее время стоимость проезда составляет 1 евро, а себестоимость — 1,19 евро (или на 19% больше установленной цены билета).
В Даугавпилсском самоуправлении цены на билеты формируются с учетом расходов на материалы, персонал и содержание транспорта, страхование, лицензии и амортизацию. Целью ценообразования является не получение прибыли, а обеспечение безопасных, качественных и долгосрочных услуг общественного транспорта для всех жителей.
Подробнее о ценах на билеты можно узнать здесь. Интересно, что, хотя цена одноразовых билетов в Даугавпилсе в полтора раза дешевле, чем в Риге (1 евро против 1,50 евро), проездной билет на месяц, напротив, в полтора раза дороже (45 евро против 30 евро).