Смертельное ДТП в Видземе: BMW наехал на человека, лежавшего на дороге

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло после 19:00 в Марсненской волости Цесисского края, на дороге Лиепа-Смилтене. Мужчина на автомобиле BMW наехал на лежащего на дороге человека, который скончался на месте происшествия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.