Смертельное ДТП в Видземе: BMW наехал на человека, лежавшего на дороге
В Видземе на дороге Лиепа–Смилтене погиб пешеход — к счастью, это единственное ДТП со смертельным исходом за прошедшие сутки.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с погибшим, сообщает Государственная полиция. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Видземе, где погиб пешеход.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло после 19:00 в Марсненской волости Цесисского края, на дороге Лиепа-Смилтене. Мужчина на автомобиле BMW наехал на лежащего на дороге человека, который скончался на месте происшествия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Всего зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в том числе семь с пострадавшими.
Полиция задержала четырех нетрезвых водителей, двое из которых были привлечены к уголовной ответственности. Составлено 246 протоколов об административных нарушениях за превышение скорости, а четыре водителя были задержаны за агрессивное вождение.