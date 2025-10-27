"Патриотизм потребителя заканчивается": фермер объяснил, куда исчезли латвийские яблоки
На латвийских прилавках стало меньше местных яблок, а цены на них выросли. Причины — средний урожай, участие фермеров в школьной программе и усиливающаяся конкуренция на европейском рынке, рассказал председатель правления сельскохозяйственного кооперативного общества услуг Zelta Ābele Гинтс Нейманис.
«Урожай в этом году средний. Соответственно, меньше и плодоводов, готовых поставлять свою продукцию в магазины», — объясняет фермер. Превалирование импортных яблок в торговле связано еще и с тем, что крестьяне охотно участвуют в программе Augļi skolai, которая гарантирует стабильные закупочные цены. Так что при всем желании некоторым нечего предложить торговцам, заинтересованным в получении крупных партий плодов. Но местного урожая хватит, чтобы обеспечить им учебные заведения и небольшие магазины до конца нынешнего года, сообщает LSM+.
Что касается цен на яблоки, то, как считает Нейманис, слишком высокими они кажутся только покупателю. Для производителей они соответствуют затратам и вложенным силам. «Когда в обращении был лат, яблоки продавали по одному лату за кило. Если так смотреть, то по курсу нынешние получаются полтора евро. По такой цене яблоки продавались последние два года, сейчас она “подтянулась” и стабилизировалась».
Фермер указал, что в соседней Эстонии местные яблоки стоят почти пять евро. «Но если мы поставим эти пять евро, нас не поймут. Нас уже сейчас не понимают, потому что патриотизм потребителя заканчивается, когда он видит разницу в ценах».
Впрочем, ситуацию может изменить обостряющаяся конкуренция. «Поляки в этом году уже не конкуренты. У них тоже не совсем хороший урожай, который пострадал от заморозков и града. Теперь на единый европейский рынок поступает все больше продукции из Молдовы и Украины. Поэтому в будущее смотреть трудно», — добавил Нейманис.