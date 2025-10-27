"Патриотизм потребителя заканчивается": фермер объяснил, куда исчезли латвийские яблоки

«Урожай в этом году средний. Соответственно, меньше и плодоводов, готовых поставлять свою продукцию в магазины», — объясняет фермер. Превалирование импортных яблок в торговле связано еще и с тем, что крестьяне охотно участвуют в программе Augļi skolai, которая гарантирует стабильные закупочные цены. Так что при всем желании некоторым нечего предложить торговцам, заинтересованным в получении крупных партий плодов. Но местного урожая хватит, чтобы обеспечить им учебные заведения и небольшие магазины до конца нынешнего года, сообщает LSM+.