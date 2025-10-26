В Германии подсчитали, что потеряют 100 млрд евро, если активы РФ передадут Киеву

Как сообщает DW, организация лоббирует интересы немецкого бизнеса в России. "Германия инвестировала в Россию больше, чем любая другая страна. Поэтому она может потерять больше всех от планируемого использования средств российского Центробанка для закупок оружия для Украины", - сказал Шепп. По его оценке, в общей сложности под угрозой находятся немецкие активы на более чем 100 млрд евро.