Эстонская компания предлагает зарплату более 3000 евро: главное условие - просто быть человеком

«Обычный человек — это человек, который искренен, откровенен и прям. У него ясный ум и доброжелательная натура, поэтому с ним легко быть рядом. Он не прячется за теориями и ролями, у него нет концепций и позиций, мешающих быть самим собой. Из этой естественной простоты рождается сообразительность и креативность — способность видеть жизнь такой, какая она есть на самом деле. Если вас характеризуют искренность, мужество, благодарность, заботливость, внимательность, трудолюбие, изобретательность и усердие, вы можете быть подходящим кандидатом», — цитирует издание Postimees.ee.