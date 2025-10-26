Эстонская компания предлагает зарплату более 3000 евро: главное условие - просто быть человеком
Вы обычный человек и хотите зарабатывать более 3000 евро в месяц? Крупнейший в Северной Европе торговец инвестиционным золотом Tavid AS ищет именно вас!
В интернете популярность набирает вакансия Tavid AS, в которой ищут «обычного человека» с годовой зарплатой 38 000 евро. Если вы не уверены, соответствуете ли пониманию «обычного человека» компании Tavid, предприятие изложило свое видение того, каким он должен быть.
«Обычный человек — это человек, который искренен, откровенен и прям. У него ясный ум и доброжелательная натура, поэтому с ним легко быть рядом. Он не прячется за теориями и ролями, у него нет концепций и позиций, мешающих быть самим собой. Из этой естественной простоты рождается сообразительность и креативность — способность видеть жизнь такой, какая она есть на самом деле. Если вас характеризуют искренность, мужество, благодарность, заботливость, внимательность, трудолюбие, изобретательность и усердие, вы можете быть подходящим кандидатом», — цитирует издание Postimees.ee.
В объявлении сразу указано, что образование для участия в конкурсе не обязательно, но есть несколько «но». На самом деле их довольно много.
Плюсом будет, если вы были лучшим в классе в области точных наук, побеждали в олимпиадах, были капитаном спортивной команды, окончили учебное заведение с медалью или благодарственным письмом, руководили студенческой или волонтерской организацией, работали в должности работника по уходу или сопровождающего в учреждении социальной опеки. Также ценится умение играть на музыкальном инструменте или другие формы самовыражения в области искусства.
Поиск «обычного человека» для Tavid осуществляет прямое кадровое агентство Fontes PMP OÜ. Компания не дает более подробных комментариев, но подчеркивает, что вакансия не является фальшивой. Крайний срок подачи заявок на эту необычную должность - 2 ноября.