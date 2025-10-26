Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В воскресенье будет преимущественно облачно, местами кратковременные дожди
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет в основном облачно, лишь утром и в первой половине дня местами выглянет солнце. Утром и до полудня в самых северо-восточных районах сохранится дождливая погода, а новая зона осадков с юго-запада днем принесет кратковременный дождь и в других районах Латвии.
Будет преобладать умеренный южный ветер, а в середине дня на побережье — южный, юго-западный порывистый ветер. Воздух днем прогреется всего на несколько градусов, достигнув +7…+11 градусов.
В Риге утром ожидается переменная облачность, однако во второй половине дня облаков станет больше, и временами они принесут дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, воздух прогреется до +9…+10 градусов.