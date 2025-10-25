Убийство, изнасилование, разбой и наркотики - почти 100 иностранцев получили тюремные сроки в Латвии

Шесть иностранцев были приговорены к лишению свободы за кражи, мошенничество или присвоение в небольших размерах - тюремное заключение за такие преступления составляет до одного года. Еще пять человек получили наказание за кражи, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.