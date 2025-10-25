Убийство, изнасилование, разбой и наркотики - почти 100 иностранцев получили тюремные сроки в Латвии
В 2024 году в Латвии к лишению свободы были приговорены 98 иностранцев, включая осуждённых за убийство, изнасилование, разбой, кражи и преступления, связанные с наркотиками, сообщает Центральное статистическое управление.
В прошлом году за совершенные преступления к лишению свободы в Латвии были приговорены 98 иностранцев, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. В том числе один иностранец был осужден за умышленное убийство. Согласно уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо тюремного заключения сроком от десяти до двадцати лет.
Один иностранец был приговорен к лишению свободы за изнасилование. Минимальный срок наказания, предусмотренный уголовным законом за такое преступление, составляет четыре года, а максимальной мерой является пожизненное заключение.
Шесть иностранцев были приговорены к лишению свободы за кражи, мошенничество или присвоение в небольших размерах - тюремное заключение за такие преступления составляет до одного года. Еще пять человек получили наказание за кражи, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Трое осуждены за разбой, и наказание для них может достигать 15 лет лишения свободы, а двое - за хулиганство с лишением свободы сроком до пяти лет.
Кроме того, один иностранец в прошлом году был осужден в Латвии за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических веществ. Статья уголовного закона, по которой он осужден, предусматривает до десяти лет лишения свободы.