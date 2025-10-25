Пасмурно, сыро, но тепло: каким будет конец недели

В начале ночи небо будет затянуто облаками и на большей части территории страны продолжатся дожди, в восточных районах всю ночь - затяжные и обильные. Со второй половины ночи на западе страны небо местами начнет проясняться, однако и там облака временами будут приносить дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, который на западе сменится южным и юго-западным. Температура воздуха понизится до +5...+9 градусов, а в юго-западных районах, где будет меньше облаков, воздух остынет до +3...+4 градусов.