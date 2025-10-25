В Елгаве идет борьба с бобрами. Животные не пострадают

Если бобровая плотина построена в дренажном канале, это вызывает неудобства и угрозу затопления для жителей близлежащих территорий — канал забивается, и в результате затапливаются соседние участки. В таких случаях плотина подлежит разрушению, однако практика показывает, что бобру хватает всего нескольких часов, чтобы восстановить её.