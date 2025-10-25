Бобры готовятся к зиме.
В Латвии
Сегодня 20:13
В Елгаве идет борьба с бобрами. Животные не пострадают
По мере приближения зимнего сезона активизировались бобры, которые готовят жилища к зиме, сообщает самоуправление Елгавы.
Если бобровая плотина построена в дренажном канале, это вызывает неудобства и угрозу затопления для жителей близлежащих территорий — канал забивается, и в результате затапливаются соседние участки. В таких случаях плотина подлежит разрушению, однако практика показывает, что бобру хватает всего нескольких часов, чтобы восстановить её.
Как сообщает самоуправление Елгавы, в настоящее время плотины разбирают там, где они существенно мешают оттоку воды. Такие места зафиксированы на улицах Намейя, на Литовском шоссе, на улице Слока, Карклу и на дороге Шуманю.