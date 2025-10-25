Замена электросчетчика стоила 64-летней женщине 40 тысяч евро

Проверяя один из счетов, женщина получила запрос на подтверждение операции — якобы от другой кредитной организации. Не подозревая подвоха, она подтвердила действие, после чего с её второго счета были сделаны два перевода. Общая сумма потери составила 40 тысяч евро.