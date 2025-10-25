Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 15:03
Замена электросчетчика стоила 64-летней женщине 40 тысяч евро
Всё началось с обычного телефонного звонка — женщине обещали заменить старый электросчетчик. В итоге это ей стоило 40 тысяч евро.
64-летняя жительница Эстонии стала жертвой тщательно продуманной схемы. Ей позвонили люди, представившиеся специалистами по замене электросчетчиков, и попросили подтвердить встречу через мобильный идентификатор.
Вскоре позвонил другой человек, назвавшийся сотрудником полиции. Во время разговора он выманил у женщины дополнительные данные. Но и это был не конец — спустя время её набрал «представитель банка», настойчиво советуя проверить счета.
Проверяя один из счетов, женщина получила запрос на подтверждение операции — якобы от другой кредитной организации. Не подозревая подвоха, она подтвердила действие, после чего с её второго счета были сделаны два перевода. Общая сумма потери составила 40 тысяч евро.