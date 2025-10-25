В Германии заговорили об ограничении на въезд украинских мужчин - они должны защищать свою страну

Издание напомнило, что с начала полномасштабной войны в Германию приехало 1,2 млн украинцев. Более полумиллиона из них считаются трудоспособными, но только около половины нашли работу. Тем не менее, все беженцы из Украины получают немедленную гражданскую помощь – в отличие от искателей убежища из других стран.