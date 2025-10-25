В Германии заговорили об ограничении на въезд украинских мужчин - они должны защищать свою страну
Глава Христианско-социального союза (CSU) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о необходимости срочно ограничить приток молодых украинских мужчин в Германию. Поводом для этого стало резкое увеличение числа запросов на убежище после того, как Киев в конце августа снял запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Согласно данным, количество заявлений о защите от этой категории украинцев выросло почти в десять раз — со 100 в неделю до примерно 1000.
В интервью изданию Bild баварский премьер подчеркнул: «Мы должны контролировать и значительно сократить стремительный рост числа молодых мужчин, приезжающих из Украины. ЕС и Берлин должны повлиять на Киев, чтобы смягчённые правила выезда были пересмотрены. Никому не поможет, если всё больше молодых украинцев будет приезжать в Германию, вместо того чтобы защищать свою родину».
Этим заявлением Зёдер вновь усилил риторику своей партии по вопросам миграции. Он потребовал отменить социальные выплаты (гражданские пособия) для украинцев призывного возраста и установить чёткие ограничения на въезд молодых мужчин.
Политик подчеркнул, что Германия и другие страны ЕС продолжают поддерживать Украину «из глубокой убеждённости» — поставками оружия, финансами и гуманитарной помощью. Однако, по его словам, Украине нужны собственные солдаты, чтобы защищать свою территорию. «Если не удаётся добиться этого добровольно, нужно на уровне ЕС пересмотреть так называемую Директиву о массовом притоке (Massenzustrom-Richtlinie)», — заявил Зёдер.
Издание напомнило, что с начала полномасштабной войны в Германию приехало 1,2 млн украинцев. Более полумиллиона из них считаются трудоспособными, но только около половины нашли работу. Тем не менее, все беженцы из Украины получают немедленную гражданскую помощь – в отличие от искателей убежища из других стран.