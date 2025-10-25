Последняя ночь: рижский ночной транспорт завершает сезон
Последняя ночь: рижский ночной транспорт завершает сезон

В ночь на воскресенье рижский ночной общественный транспорт выполнит свои последние рейсы в этом сезоне.

Как уже сообщалось, Рижская дума в тёплый сезон возобновила движение ночного общественного транспорта по выходным и праздничным дням. Между тем Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

В рамках пилотного проекта Рижская дума оценивает, есть ли спрос на такую услугу. После завершения проекта будет решён вопрос о введении ночных маршрутов на постоянной основе, а также определено время их возобновления в следующем году.

С 17 мая по 7 сентября этого года ночным транспортом воспользовались в общей сложности 8181 пассажир.

По информации Rīgas satiksme, количество пассажиров, воспользовавшихся ночным общественным транспортом, оказалось выше ожидаемого, благодаря чему убытки предприятия были меньше. Это позволило продолжить проект в рамках уже выделенного финансирования.

Из центра Риги автобусы отправлялись в районы города пять раз за ночь — в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 и 4:00.

Ночной транспорт курсирует по трём маршрутам:

  • автобус №1 — «Центр – Тейка – Югла – Межциемс»;
  • автобус №4 — «Центр – Агентскалнс – Золитуде – Иманта»;
  • автобус №6 — «Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс».

