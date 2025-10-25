Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В субботу по всей территории Латвии ожидаются сильные и продолжительные дожди
В субботу в Латвии сохранится облачная погода и по всей стране будут идти дожди. В западных и центральных районах ожидаются сильные и продолжительные осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии
Днем все еще будет ощущаться влияние циклона: сохранится облачность, на всей территории страны продолжит идти дождь, в западных и центральных районах - сильный и продолжительный. Температура воздуха будет примерно такой же, как ночью - в пределах +10...+12 °C. В западной части страны ветер с утра дует с запада и юго-запада, а на востоке ветер постепенно сменит направление в течение дня.
В столице небо будет затянуто облаками. Сильный и продолжительный дождь в Риге прекратится лишь поздним вечером. Ветер в столице с утра сохранится слабым или умеренным, восточного и юго-восточного направления, а к обеду сменит направление на западное и юго-западное. Максимальная температура воздуха составит +10...+12 °C, прогнозирует ЛЦСГМ.