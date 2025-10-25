Учения по эвакуации в Риге (2025)
В Риге прошли учения по эвакуации, организованные Латвийским Красным Крестом.
ФОТО: эвакуация по-настоящему - в Риге прошли масштабные учения с ночевкой в укрытии
В ходе мероприятия была проведена практическая симуляция открытия эвакуационного центра, где участники смогли почувствовать себя в реальной ситуации — покинуть дом из-за чрезвычайных погодных условий и отправиться в обеспеченное муниципалитетом безопасное убежище. Рижская дума пригласила жителей принять участие и получить практический опыт эвакуации.
Эвакуационный процесс был организован из двух пунктов сбора: средней школы Наталии Драудзини (ул. Бруниниеку, 24A); Рижской средней школы Аркадия (ул. Мелнсила, 6). Из этих пунктов участникам был предоставлен транспорт до эвакуационного центра — Рижской 9-й средней школы.
Учения проходили с 16:00 24 октября до 10:00 25 октября.
В эвакуационном центре было обеспечено питание и необходимое оборудование для ночёвки. Участники смогли освежить знания по оказанию первой помощи и собрать собственную "72-часовую сумку", необходимую в чрезвычайных ситуациях.