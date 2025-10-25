ФОТО: эвакуация по-настоящему - в Риге прошли масштабные учения с ночевкой в укрытии

В ходе мероприятия была проведена практическая симуляция открытия эвакуационного центра, где участники смогли почувствовать себя в реальной ситуации — покинуть дом из-за чрезвычайных погодных условий и отправиться в обеспеченное муниципалитетом безопасное убежище. Рижская дума пригласила жителей принять участие и получить практический опыт эвакуации.