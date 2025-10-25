247 млн евро на премии госчиновников - где же тут экономия?
Сейм Латвии начинает серию заседаний, посвященных анализу базового финансирования министерств и оценке того, что включено в проект государственного бюджета на следующий год. Одной из тем, вызвавших наибольший общественный резонанс, стало то, что, если сложить все премии и награды, выплаченные сотрудникам министерств, общая сумма достигает 247 миллионов евро.
Обсуждение в Сейме показывает, что государственная система поощрений требует пересмотра. При общей сумме в 247 миллионов евро не ясно, кто, за что и по каким критериям получает дополнительные выплаты. Возникает закономерный вопрос — нормально ли это при нынешней экономической ситуации?
Председатель комиссии по делам Европы, депутат комиссии по иностранным делам Эдмунд Цепуритис в эфире программы "Preses klubs" на TV24 отметил, что сама идея премирования — не плоха, если она действительно мотивирует сотрудников на результат: "Там есть две части. Я хотел бы, чтобы осталась какая-то система мотивации — если человек сэкономил или перевыполнил план, премия должна быть. Нужно, чтобы была разница между теми, кто действительно сделал работу, и теми, кто нет".
Однако политик подчеркнул, что в нынешнем виде система остаётся непрозрачной и запутанной. По словам Цепуритиса, в государственном управлении отсутствует единый подход — где-то премии связаны с реальными результатами, а где-то стали фактической частью зарплаты. "Должна быть разница между теми, кто получает самые высокие зарплаты — им можно существенно сократить дополнительные выплаты, если они не привязаны к результатам. А вот у тех, у кого низкие оклады, часто эта "премия" — просто часть дохода. Система исторически сложилась очень запутанно", — пояснил депутат.