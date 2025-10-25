247 млн евро на премии госчиновников - где же тут экономия?

Председатель комиссии по делам Европы, депутат комиссии по иностранным делам Эдмунд Цепуритис в эфире программы "Preses klubs" на TV24 отметил, что сама идея премирования — не плоха, если она действительно мотивирует сотрудников на результат: "Там есть две части. Я хотел бы, чтобы осталась какая-то система мотивации — если человек сэкономил или перевыполнил план, премия должна быть. Нужно, чтобы была разница между теми, кто действительно сделал работу, и теми, кто нет".