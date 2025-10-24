Двое молодых жителей Екабпилса выкупили старый скейтпарк и зовут горожан на субботник
В настоящее время молодые люди готовятся к первому этапу работ, который состоится в эти выходные — 25 и 26 октября.
Два молодых жителя Екабпилса за 650 евро приобрели конструкции старого скейтпарка в Межапарке и решили восстановить его своими силами, сообщает Jekabpilslaiks.lv.

Работы будут проходить в четыре этапа — от демонтажа до установки новых площадок. Первая толока состоится 25–26 октября, и все желающие приглашаются помочь.

Организаторы просят приносить инструменты: шуруповёрты, пилы, ломики, молотки. Участников ждет горячая еда — суп, картошка и сосиски, а также особые привилегии при дальнейшем пользовании скейтпарком.

План восстановления включает:

  • Демонтаж и подготовка к транспортировке – демонтаж конструкций, сортировка материалов и подготовка к транспортировке.
  • Переезд в новое помещение – перевозка конструкций без адаптации помещения.
  • Адаптация помещения – подготовка к установке скейт-парка, включая устройство напольного покрытия, стен и коммуникаций.
  • Сборка скейт-парка – сварка и обработка конструкций, монтаж подпалубного настила, укладка первого слоя настила и укладка основного покрытия.

Энтузиазм молодых людей уже вдохновил многих: они надеются, что совместными усилиями скейтпарк снова станет популярным местом для встреч и спорта в Екабпилсе.

