В настоящее время молодые люди готовятся к первому этапу работ, который состоится в эти выходные — 25 и 26 октября.
Сегодня 20:46
Двое молодых жителей Екабпилса выкупили старый скейтпарк и зовут горожан на субботник
Два молодых жителя Екабпилса за 650 евро приобрели конструкции старого скейтпарка в Межапарке и решили восстановить его своими силами, сообщает Jekabpilslaiks.lv.
Работы будут проходить в четыре этапа — от демонтажа до установки новых площадок. Первая толока состоится 25–26 октября, и все желающие приглашаются помочь.
Организаторы просят приносить инструменты: шуруповёрты, пилы, ломики, молотки. Участников ждет горячая еда — суп, картошка и сосиски, а также особые привилегии при дальнейшем пользовании скейтпарком.
План восстановления включает:
- Демонтаж и подготовка к транспортировке – демонтаж конструкций, сортировка материалов и подготовка к транспортировке.
- Переезд в новое помещение – перевозка конструкций без адаптации помещения.
- Адаптация помещения – подготовка к установке скейт-парка, включая устройство напольного покрытия, стен и коммуникаций.
- Сборка скейт-парка – сварка и обработка конструкций, монтаж подпалубного настила, укладка первого слоя настила и укладка основного покрытия.
Энтузиазм молодых людей уже вдохновил многих: они надеются, что совместными усилиями скейтпарк снова станет популярным местом для встреч и спорта в Екабпилсе.