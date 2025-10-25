Видео из Кенгарагса: бесстрашная куница удивила рижанку возле детского сада
Жителей Риги тронуло забавное видео, снятое в Кенгарагсе: женщина у детского сада неожиданно встретила молодую куницу, которая совершенно не боялась людей.
«Кто потерял хорька? Бегает в районе 208-го детского сада, во дворах!» — написала Линда в Facebook, опубликовав видео, где животное спокойно подбегает к ней и обнюхивает обувь. Однако, как уточнили местные жители, это вовсе не хорёк, а каменная куница (Martes foina) — вид, который в Риге встречается все чаще.
По словам горожан, куницы уже несколько лет живут в разных микрорайонах столицы и особенно заметны зимой. Они помогают контролировать численность голубей и мелких птиц, а также питаются крысами.
Некоторые пользователи удивились смелости зверька: «Никто ее не терял — это дикий зверь, и помогать ей не нужно», — написала Лаура. «Если она так близко подходит, это необычно — куницы не ручные животные», — добавила Виктория. Другие, напротив, предположили, что животное могло быть приручено и сбежало из квартиры.
Каменная куница — среднего размера хищник, весом до 1,8 кг и длиной тела 40–54 см. В природе живут до 10 лет, а в неволе — до 16. В Латвии, по оценкам биологов, обитает около 6 тысяч особей, и они нередко селятся рядом с людьми, питаясь грызунами, птицами, ягодами и даже мёдом.