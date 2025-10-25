Видео из Кенгарагса: бесстрашная куница удивила рижанку возле детского сада

Каменная куница — среднего размера хищник, весом до 1,8 кг и длиной тела 40–54 см. В природе живут до 10 лет, а в неволе — до 16. В Латвии, по оценкам биологов, обитает около 6 тысяч особей, и они нередко селятся рядом с людьми, питаясь грызунами, птицами, ягодами и даже мёдом.