В Эстонии поймали воров из Латвии - на их счету девять краж за полгода

Полиция рекомендует бережно относиться к своему имуществу, особенно в сельской местности, где постройки часто остаются без присмотра на ночь или на выходные. «Обязательно запирайте все подсобные помещения, гаражи и мастерские и, по возможности, оснащайте их освещением с датчиками движения или камерами видеонаблюдения. Также стоит по возможности застраховать свой дом и имущество. Эти шаги помогут остановить воров и защитить себя от возможного ущерба. Если вы заметили чужие автомобили или людей, с любопытством осматривающих чужие дворы, сообщите об этом в полицию. Даже самая незначительная подсказка может помочь предотвратить новые кражи и привести к поимке преступников», – подчеркнула Лятт.