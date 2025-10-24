В Эстонии поймали воров из Латвии - на их счету девять краж за полгода
В Эстонии задержаны двое граждан Латвии, которых подозревают в серии краж из подсобных построек. Полиция вышла на след преступников-гастролеров благодаря помощи местных жителей.
На прошлой неделе полиция задержала двух граждан Латвии, которых подозревают в совершении девяти краж в Пярнуском и Вильяндиском уездах за последние полгода.
Из различных подсобных построек воры выносили инструменты, технику и другие ценные вещи. Общий ущерб еще устанавливается, но он уже превышает несколько десятков тысяч евро.
«В результате масштабного расследования на прошлой неделе полиции удалось задержать подозреваемых вместе с вещественными доказательствами», – сообщила руководитель следственной группы Пярнуского отделения полиции Анна Кристийна Лятт. «Мы очень благодарны местным жителям, которые проявили бдительность и предоставили нам информацию, которая помогла выйти на след подозреваемых и положить конец кражам», – добавила Лятт.
По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Ханны Варик, существовала опасность совершения задержанными новых преступлений, а также риск уклонения от следствия. «Поэтому прокуратура ходатайствовала об аресте граждан Латвии. Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчин под стражу на два месяца», – сказала Варик.
Полиция рекомендует бережно относиться к своему имуществу, особенно в сельской местности, где постройки часто остаются без присмотра на ночь или на выходные. «Обязательно запирайте все подсобные помещения, гаражи и мастерские и, по возможности, оснащайте их освещением с датчиками движения или камерами видеонаблюдения. Также стоит по возможности застраховать свой дом и имущество. Эти шаги помогут остановить воров и защитить себя от возможного ущерба. Если вы заметили чужие автомобили или людей, с любопытством осматривающих чужие дворы, сообщите об этом в полицию. Даже самая незначительная подсказка может помочь предотвратить новые кражи и привести к поимке преступников», – подчеркнула Лятт.