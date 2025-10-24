Желтое предупреждение: в субботу на Латвию обрушатся сильные и продолжительные дожди

Суббота будет пасмурной, местами возможен туман. В Курземе и Земгале будет дуть западный ветер, в Латгале и Видземе до полудня - восточный и юго-восточный. Днем и вечером в ряде регионов страны ожидаются порывы западного ветра до 10-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+12 градусов.