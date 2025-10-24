Сначала выстрелил в друга, а потом в себя: дети в Плявниеках погибли из-за пистолета отца - прокуратура предъявила обвинение
В феврале этого года в рижском микрорайоне Плявниеки произошла трагедия: один мальчик случайно застрелил своего друга из огнестрельного оружия отца, сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), а затем выстрелил себе в голову. До сих пор правоохранительные органы не раскрывали точные обстоятельства гибели детей.
Теперь прокуратура уточнила, что отцу мальчика предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона:
- за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов с нарушением установленных правил, повлёкшее тяжкие последствия;
- а также за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.
Обвинение было предъявлено на этой неделе. Как пояснили в прокуратуре, у обвиняемого имелось разрешение на хранение конкретного оружия и патронов, однако в доме нашли две пули, предназначенные для других видов оружия, разрешения на которые у него не было.
Прокуратура отмечает, что обвиняемый, зная о своих обязанностях соблюдать установленные законом правила хранения оружия и боеприпасов, нарушил нормы Закона об обороте оружия и соответствующих постановлений Кабинета министров. Он оставил ключи от сейфа в неустановленном месте, в результате ключи попали в руки несовершеннолетних — его сына и одноклассника, которые открыли сейф, где хранились оружие и боеприпасы. Дети достали пистолет и начали его рассматривать.
Во время следствия установлено, что мальчик, неосторожно обращаясь с оружием, произвёл выстрел в сторону своего одноклассника, после чего направил ствол себе в лоб и выстрелил, в результате чего оба ребёнка погибли.
До передачи дела в прокуратуру расследование вело Бюро внутренней безопасности (IDB). Там сообщили, что совместно с надзирающим прокурором была проведена обширная и сложная проверка обстоятельств происшествия, в ходе которой реконструировали действия детей в день трагедии и установили обстоятельства их гибели.
По завершении расследования принято решение прекратить уголовный процесс в части, касающейся убийства, поскольку были установлены обстоятельства, исключающие уголовное преследование — в частности, тот факт, что лицо, подлежащее ответственности (мальчик, совершивший выстрелы), погибло.
Напомним, что 7 февраля 2025 года в одной из квартир многоквартирного дома в Плявнеках (Рига) были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.