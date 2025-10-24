Выступившего недавно в Риге артиста хотят внести в список нежелательных лиц Литвы
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал МИД Литвы признать российского рэпера Моргенштерна нежелательным лицом, ссылаясь на его неоднозначные политические высказывания и угрозу информационной безопасности в преддверии концерта в литовской столице.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Министерство иностранных дел с просьбой включить российского рэпера Моргенштерна, концерт которого запланирован в столице в ноябре, в список нежелательных лиц в Литве.
«Недостаточно апеллировать лишь к сознательности организаторов – пора серьёзно оценить приезд Моргенштерна в Вильнюс. (...) Поэтому я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц», – написал мэр столицы в пятницу в Facebook.
«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как исполнитель, который не может ответить, чей Крым, публично отдаёт дань уважения Путину и который по требованию Службы безопасности Украины был включён Министерством культуры Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, уже в третий раз приезжает в Вильнюс», – утверждает он.
Бенкунскас также обратился в МИД с просьбой оценить, не противоречит ли деятельность зарегистрированной в Латвии компании-организатора концерта Ready Events информационной безопасности Литвы. Концерт российского рэпера в арене Pramogu arena запланирован на 29 ноября.
В Риге Моргенштерн с большим концертом выступил 18 октября в Xiaomi Arēna.
Моргенштерн ранее неоднократно выражал поддержку президенту России Путину, но после масштабного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, он выступил против военных действий России и раскритиковал их в своих песнях. В мае 2022 года рэпер был объявлен в России «иностранным агентом».