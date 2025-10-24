"Тебя не научили здороваться?" Пассажирка пожаловалась на агрессию водителя такси Bolt

Женщина рассказала, что в день инцидента вызвала такси, чтобы поехать на приём к врачу. "Села в старую машину, молчала, думала о своём. Водитель поехал в неправильном направлении, потом остановился, отменил поездку и сказал: "Ваша поездка окончена". Когда я спросила, почему, массивный мужчина повернулся ко мне — лицо вздувшееся, почти синее, глаза безумные — и агрессивно заорал: "Тебя что, не научили здороваться?" — пишет женщина.