"Тебя не научили здороваться?" Пассажирка пожаловалась на агрессию водителя такси Bolt
Пассажирка такси рассказала об агрессивном поведении водителя, который прервал поездку и начал кричать на неё из-за отсутствия приветствия.
В соцсетях распространилпсь информация о случае агрессивного поведения водителя такси Bolt. По словам пассажирки, водитель прервал поездку и начал кричать на неё, обвиняя в том, что она "не поздоровалась".
Женщина рассказала, что в день инцидента вызвала такси, чтобы поехать на приём к врачу. "Села в старую машину, молчала, думала о своём. Водитель поехал в неправильном направлении, потом остановился, отменил поездку и сказал: "Ваша поездка окончена". Когда я спросила, почему, массивный мужчина повернулся ко мне — лицо вздувшееся, почти синее, глаза безумные — и агрессивно заорал: "Тебя что, не научили здороваться?" — пишет женщина.
Пассажирка отмечает, что сразу вышла из машины и связалась со службой поддержки Bolt. Однако, по её словам, реакция компании была формальной.
"Там извинились и сказали, что этот водитель больше не сможет принимать мои заказы. Когда я спросила, продолжает ли он работать в компании, ответили, что такую информацию предоставить нельзя из-за политики конфиденциальности", — рассказала она.
Женщина выражает беспокойство, что компания, прикрываясь защитой данных, не даёт гарантии, что агрессивный водитель действительно отстранён от работы: "Если он так поступил со мной, что будет, если в следующий раз он встретит другую женщину, которая "неправильно поздоровается?"
Bolt пока публично не прокомментировал данный инцидент, однако ранее компания заявляла, что каждая жалоба на агрессивное поведение водителя рассматривается, и при подтверждении нарушений сотрудничество с ним прекращается.