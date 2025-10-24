В Риге с фасада здания на улице Валдемара упала штукатурка
Сегодня 05:12
В центре Риги со здания техникума обрушилась штукатурка - прохожие чудом не пострадали
В среду после полудня на улице Кришьяня Валдемара, 1c, произошёл опасный инцидент — от фасада здания с громким грохотом отвалился фрагмент штукатурки. По счастливой случайности, в этот момент на тротуаре никого не было, и упавший кусок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.
В этом здании располагается Рижский государственный техникум, который на своём сайте называет его «историческим главным учебным корпусом». Однако, похоже, время не пощадило это красивое здание, и оно становится всё более опасным для жителей.
Как рассказал порталу Jauns.lv очевидец произошедшего, руководство Рижского государственного техникума и ответственные муниципальные службы должны вмешаться, чтобы обеспечить безопасность здания.