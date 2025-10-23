Водитель BMW сбежал после аварии с грузовиком, а пассажирку увезли в больницу
Вчера после полудня в районе Иецавы образовалась серьёзная пробка. На Бауском шоссе произошло столкновение между автомобилем BMW и грузовиком. Не обошлось без пострадавших — пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу.
Недалеко от границы Иецавы одну из полос движения заблокировал разбитый BMW, чуть дальше остановился грузовик с незначительными повреждениями. Двое мужчин, ставших свидетелями происшествия, сумели избежать столкновения, сообщает «Degpunktā».
По их словам, водитель легкового автомобиля сразу после аварии покинул место происшествия, несмотря на то, что в машине он был не один.
«Он ехал оттуда туда, развернулся и врезался в грузовик. — Человека увезли в больницу? — Да, в больницу. А где второй — не знаю. Рядом сидела женщина. — Вы помогли ей выбраться? — Мы открыли двери машины и ждали, когда приедет “скорая”. Женщина пострадала».
Пострадавшую с различными травмами, но в стабильном состоянии доставили в больницу.
Затор на шоссе в сторону Риги и в сторону Бауски растянулся на несколько километров. Движение регулировала муниципальная полиция. Работы хватало и у пожарных — им пришлось отключить аккумулятор легкового автомобиля и при помощи лебёдки убрать его с проезжей части.