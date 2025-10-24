Если в кране нет воды - обвиняй руку Москвы! Политолог об абсурдных заявлениях латвийских политиков

Филипп Раевский предупреждает: постоянное использование образа вездесущей "руки Москвы" как универсального оправдания может привести к утрате доверия общества к политической риторике и подорвать серьёзность реальных угроз. «Да, "рука Москвы" якобы мешает Литве ратифицировать конвенцию. У нас — та же история. И вообще, во всём виновата "рука Москвы"», — с иронией заметил политолог, говоря о спорах вокруг Стамбульской конвенции и других нерешённых вопросах.