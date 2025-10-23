Жители Саулкрасты активно выразили мнение о границах нудистского пляжа

Планировалось, что границы нудистского пляжа будут установлены в 1,2 км от последнего дома в Батциемсе и в 1,2 км от последнего дома у Белой дюны. Это означало бы, что пляж переносится примерно на 200 метров дальше от нынешнего начала (со стороны Белой дюны) и станет немного ближе к Батциемсу.