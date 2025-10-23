Жители Саулкрасты активно выразили мнение о границах нудистского пляжа
Саулкрастская краевая дума отложил принятие изменений в правилах использования пляжа и купальной зоны из-за многочисленных предложений жителей, которые муниципалитет намерен тщательно рассмотреть для учёта интересов всех сторон. В планах установить точные границы купальной зоны и нудистского пляжа, что вызвало активное обсуждение в сообществе.
Саулкрастская краевая дума отложила принятие решения о внесении изменений в правила пользования пляжем и купальной зоной Саулкрасты.
Изначально эти изменения планировалось утвердить на заседании думы в августе, однако жители подали множество предложений и замечаний. Муниципалитет пообещал тщательно их рассмотреть, чтобы найти решение, учитывающее интересы всех сторон.
В середине августа дума пригласила жителей края ознакомиться с проектами новых правил, особенно с изменениями, касающимися пользования пляжем и купальной зоной Саулкрасты. Согласно проекту, предполагалось уточнить точные границы купальной зоны «Центр» и нудистского пляжа Саулкрасты.
Планировалось, что границы нудистского пляжа будут установлены в 1,2 км от последнего дома в Батциемсе и в 1,2 км от последнего дома у Белой дюны. Это означало бы, что пляж переносится примерно на 200 метров дальше от нынешнего начала (со стороны Белой дюны) и станет немного ближе к Батциемсу.