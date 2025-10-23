Бельгия грозит заблокировать использование замороженных российских активов для помощи Украине

Согласно данным Еврокомиссии, в ЕС заморожены активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро, причём наибольшая часть этих средств находится в брюссельском депозитарии Euroclear. Теперь Бельгия требует, чтобы все риски, связанные с использованием этих средств, были разделены между странами ЕС, а также чтобы ей была предоставлена правовая защита на случай возможных исков со стороны Москвы. «Я хочу полного распределения рисков, потому что они велики. Мы можем столкнуться с огромными претензиями», — заявил де Вевер журналистам перед саммитом.