Бельгия грозит заблокировать использование замороженных российских активов для помощи Украине
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в четверг предупредил, что заблокирует план по использованию замороженных российских активов на сумму около 140 миллиардов евро для помощи Украине, если его страна не получит юридические и финансовые гарантии от партнеров по Европейскому союзу.
Заявление де Вевера прозвучало перед началом саммита Европейского совета в Брюсселе, где обсуждается инициатива Европейской комиссии о создании специального кредитного механизма для восстановления Украины за счёт доходов от замороженных российских активов.
Согласно данным Еврокомиссии, в ЕС заморожены активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро, причём наибольшая часть этих средств находится в брюссельском депозитарии Euroclear. Теперь Бельгия требует, чтобы все риски, связанные с использованием этих средств, были разделены между странами ЕС, а также чтобы ей была предоставлена правовая защита на случай возможных исков со стороны Москвы. «Я хочу полного распределения рисков, потому что они велики. Мы можем столкнуться с огромными претензиями», — заявил де Вевер журналистам перед саммитом.
«Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата этих средств каждая страна-член примет участие».
Премьер-министр отметил, что у бельгийского правительства есть три “красные линии”:
- Общее распределение рисков;
- Юридические гарантии от ЕС;
- Обязательство других стран также использовать российские активы, замороженные на их территориях.
«Если эти три требования, на мой взгляд вполне разумные, будут выполнены, мы сможем двигаться дальше. В противном случае я сделаю всё возможное — на европейском и национальном уровнях, политически и юридически, — чтобы остановить это решение», — подчеркнул де Вевер.
ЕС и украинские представители неоднократно указывали, что замороженные российские активы являются ключевым финансовым ресурсом, который позволит Киеву продолжать борьбу с Россией и поддерживать экономику как минимум в течение двух лет. По предложению Еврокомиссии, Украина будет обязана вернуть кредиты лишь после того, как Россия компенсирует ущерб, нанесённый войной.