Покупатели жалуются! Компания Balticovo ответила, почему "большие яйца" кажутся маленькими
Зрительница TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака» в магазинах стали заметно меньше, — а представитель Balticovo Том Аушкапс объяснил, как дела обстоят на самом деле.
В передаче TV24 «Uz līnijas» одна из зрительниц задала вопрос, который, вероятно, волнует и многих других: почему в последнее время «Большие яйца для завтрака», продающиеся в магазинах, стали такими маленькими?
На этот вопрос в эфире ответил член правления и директор по коммуникации и развитию компании AS Balticovo Том Аушкапс, подробно объяснив, откуда может возникать такое впечатление. «Интересно это слышать, потому что "Большие яйца для завтрака" — это специальная упаковка, в которой находятся только яйца размера L. Это конкретный стандарт — от 62 до 72 граммов. Средний вес яиц категории L не должен быть меньше 68 граммов. Если какое-то яйцо кажется меньшим, важно смотреть на общий средний вес. Все яйца в упаковке должны быть L-категории, то есть весить более 62 граммов. Если есть претензии, нужно их взвесить, сфотографировать и подать жалобу», — объяснил Аушкапс.
Ведущий программы Янис Лабуц добавил, что в магазинах часто можно увидеть, как покупатели перекладывают яйца из разных упаковок, формируя себе «идеальный набор».
Аушкапс подтвердил, что тоже замечал подобное, но назвал это недобросовестной практикой и формой мелкого обмана: «Да, я тоже видел такую любопытную "махинацию". Это не самая честная практика — так мы обкрадываем других покупателей. Это просто недобросовестное поведение. Я надеюсь, что современное общество уже выросло из этого».