Покупатели жалуются! Компания Balticovo ответила, почему "большие яйца" кажутся маленькими
фото: LETA
Balticovo призвала покупателей не перекладывать яйца между упаковками.
Мнение

Покупатели жалуются! Компания Balticovo ответила, почему "большие яйца" кажутся маленькими

Отдел новостей

Otkrito.lv

Зрительница TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака» в магазинах стали заметно меньше, — а представитель Balticovo Том Аушкапс объяснил, как дела обстоят на самом деле.

В передаче TV24 «Uz līnijas» одна из зрительниц задала вопрос, который, вероятно, волнует и многих других: почему в последнее время «Большие яйца для завтрака», продающиеся в магазинах, стали такими маленькими?

На этот вопрос в эфире ответил член правления и директор по коммуникации и развитию компании AS Balticovo Том Аушкапс, подробно объяснив, откуда может возникать такое впечатление. «Интересно это слышать, потому что "Большие яйца для завтрака" — это специальная упаковка, в которой находятся только яйца размера L. Это конкретный стандарт — от 62 до 72 граммов. Средний вес яиц категории L не должен быть меньше 68 граммов. Если какое-то яйцо кажется меньшим, важно смотреть на общий средний вес. Все яйца в упаковке должны быть L-категории, то есть весить более 62 граммов. Если есть претензии, нужно их взвесить, сфотографировать и подать жалобу», — объяснил Аушкапс.

Ведущий программы Янис Лабуц добавил, что в магазинах часто можно увидеть, как покупатели перекладывают яйца из разных упаковок, формируя себе «идеальный набор».

Аушкапс подтвердил, что тоже замечал подобное, но назвал это недобросовестной практикой и формой мелкого обмана: «Да, я тоже видел такую любопытную "махинацию". Это не самая честная практика — так мы обкрадываем других покупателей. Это просто недобросовестное поведение. Я надеюсь, что современное общество уже выросло из этого».

Темы

Balticovo TV24

Другие сейчас читают