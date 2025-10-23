Покупатели жалуются! Компания Balticovo ответила, почему "большие яйца" кажутся маленькими

На этот вопрос в эфире ответил член правления и директор по коммуникации и развитию компании AS Balticovo Том Аушкапс, подробно объяснив, откуда может возникать такое впечатление. «Интересно это слышать, потому что "Большие яйца для завтрака" — это специальная упаковка, в которой находятся только яйца размера L. Это конкретный стандарт — от 62 до 72 граммов. Средний вес яиц категории L не должен быть меньше 68 граммов. Если какое-то яйцо кажется меньшим, важно смотреть на общий средний вес. Все яйца в упаковке должны быть L-категории, то есть весить более 62 граммов. Если есть претензии, нужно их взвесить, сфотографировать и подать жалобу», — объяснил Аушкапс.