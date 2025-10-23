Нацобъединение требует: в учреждениях с жителями и между собой - только по-латышски
Национальное объединение призвало премьер-министра Эвику Силиню обязать госучреждения использовать исключительно латышский язык. В Сейм подан проект, предусматривающий запрет на использование русского в служебной и общественной коммуникации.
Оппозиционное Национальное объединение призывает премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") ввести обязанность говорить в государственных и муниципальных учреждениях только на латышском языке. Как указывает Нацобъединение, хотя латышский язык является единственным государственным языком в Латвии, в государственных и муниципальных учреждениях до сих пор используется русский язык - как при исполнении служебных обязанностей и предоставлении услуг жителям, так и в общении между сотрудниками.
Нацобъединение подало в Сейм проект решения, в котором содержится поручение премьер-министру обеспечить, чтобы в рабочей среде, внутренней коммуникации, предоставлении услуг и коммуникации с обществом во всех государственных и муниципальных учреждениях использовался только латышский язык.
Как сообщалось, сегодня Кабинет министров предоставил Сейму доклад о результатах работы и планируемых мерах по сохранению, защите и развитию государственного языка в юридической, исследовательской, образовательной и общественной сферах определены задачи, включенные в план государственной языковой политики на 2025-2027 годы.