Нацобъединение требует: в учреждениях с жителями и между собой - только по-латышски

Оппозиционное Национальное объединение призывает премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") ввести обязанность говорить в государственных и муниципальных учреждениях только на латышском языке. Как указывает Нацобъединение, хотя латышский язык является единственным государственным языком в Латвии, в государственных и муниципальных учреждениях до сих пор используется русский язык - как при исполнении служебных обязанностей и предоставлении услуг жителям, так и в общении между сотрудниками.