Латвия готова к угрозам: воздушное пространство может быть закрыто мгновенно

Говоря о роли LGS в развитии системы противодействия дронам, Тауриньш сообщил, что одно из направлений - тесное сотрудничество с Рижским аэропортом и правоохранительными органами для минимизации негативного влияния дронов на работу аэропорта и воздушное сообщение. "Здесь перед нами стоят две задачи. Первая - обнаружение дронов. Вторая - определение, насколько конкретный дрон опасен, и, если он представляет угрозу, - его обезвреживание. В этой сфере налажено тесное сотрудничество с аэропортом и правоохранительными органами. В последнее время за всеми, кто управляет такими летательными аппаратами, все больше присматривают правоохранительные органы", - отметил руководитель LGS.