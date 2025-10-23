Легкий, но ненужный: iPhone Air не оправдал даже минимальных прогнозов по продажам
Продажи iPhone Air значительно не оправдали ожиданий Apple, что привело к существенному сокращению его производства на фоне слабого спроса, особенно в ключевых рынках США и Китая. Несмотря на это, окончательные выводы о будущем модели делать пока рано.
Похоже, продажи iPhone Air не оправдали ожиданий Apple. По информации источников, компания сокращает выпуск этой модели, одновременно увеличивая производство других устройств из линейки. Причем речь идёт не просто о снижении, а о значительном сокращении выпуска iPhone Air. Причина — не просто слабый спрос, а практически его полное отсутствие. Однако точных цифр пока нет. Недавно данные Counterpoint показали, что iPhone Air занял лишь 3% от всех продаж новой линейки в США и Китае, при этом в Китае продажи ещё не стартовали. Аналитики отметили, что этот показатель выше, чем у iPhone 16 Plus.
Тем не менее, возможно, Apple рассчитывала на гораздо больший спрос. Кроме того, эти данные охватывают только США и Китай, а не весь мировой рынок. В такой ситуации можно предположить, что у iPhone Air не будет преемника, но делать окончательные выводы пока рано.
Напомним, что при цене около 1000 долларов iPhone Air уступает базовой модели iPhone 17 по нескольким параметрам: у Air только один динамик, одна камера и заметно меньшая ёмкость аккумулятора.