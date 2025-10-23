Легкий, но ненужный: iPhone Air не оправдал даже минимальных прогнозов по продажам

Похоже, продажи iPhone Air не оправдали ожиданий Apple. По информации источников, компания сокращает выпуск этой модели, одновременно увеличивая производство других устройств из линейки. Причем речь идёт не просто о снижении, а о значительном сокращении выпуска iPhone Air. Причина — не просто слабый спрос, а практически его полное отсутствие. Однако точных цифр пока нет. Недавно данные Counterpoint показали, что iPhone Air занял лишь 3% от всех продаж новой линейки в США и Китае, при этом в Китае продажи ещё не стартовали. Аналитики отметили, что этот показатель выше, чем у iPhone 16 Plus.