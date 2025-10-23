Водопроводная авария в Риге - несколько районов без воды с утра и до вечера

По предварительным данным, водоснабжение планируется восстановить к концу рабочего дня, а до этого времени питьевая вода будет доставляться автоцистернами. Одна из них установлена по адресу улица Бружу, 6. SIA "Rīgas ūdens" в первую очередь занимается поставкой бочек с водой в дошкольные, начальные и средние учебные заведения, а также в крупные многоквартирные дома.