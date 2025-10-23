Водопроводная авария в Риге - несколько районов без воды с утра и до вечера
В Болдерае и Даугавгриве утром произошла авария на магистральном водопроводе, оставившая часть районов без воды. Восстановление водоснабжения ожидается к вечеру, временно питьевую воду доставляют автоцистернами.
Сегодня утром, около 7 часов, в Риге, напротив улицы Гайгалас, 25, произошла авария на магистральном водопроводе в Болдерае, в результате чего часть районов Болдерая и Даугавгрива осталась без водоснабжения. Как сообщили в SIA Rīgas ūdens, в некоторых местах вода полностью отсутствует, а в других наблюдается пониженное давление и помутнение воды.
По предварительным данным, водоснабжение планируется восстановить к концу рабочего дня, а до этого времени питьевая вода будет доставляться автоцистернами. Одна из них установлена по адресу улица Бружу, 6. SIA "Rīgas ūdens" в первую очередь занимается поставкой бочек с водой в дошкольные, начальные и средние учебные заведения, а также в крупные многоквартирные дома.
Авария произошла во время строительных работ по обустройству мобильностного пункта «Bolderāja» — при уплотнении грунта рядом с водопроводом. Резервный магистральный водопровод на время этих работ был отключён.