ФОТО: в Латвии открылся 38-й магазин Lidl - первый покупатель простоял в очереди более 13 часов!
Сегодня утром в Крусткалны Кекавского края, на улице Межмалас, 2, около автомагистрали А7, открылся 38-й магазин Lidl в Латвии. В новом магазине создано около 30 новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
На торжественном открытии магазина собралось около 100 человек, а первый покупатель простоял в очереди более 13 часов, побив рекорд, установленный при открытии магазина Lidl в Бауске.
Когда магазин открылся, первые три покупателя получили традиционные подарочные карты на 30 евро. Первый посетитель встал в очередь еще накануне, в 17.55, а в 05.00, когда ему нужно было идти на работу, семейную эстафету приняла его жена Зелтите. Второй покупатель, Дэниелс, уже являющийся ярым поклонником открытий магазина, встал в очередь чуть позже, примерно в 19.00, а третий присоединился к ним в 23.00. Оба мужчины рассказали, что планировали купить на подарочную карту сладкие булочки.
«Новый магазин Lidl будет удобным, простым и приятным местом для покупок как для местных жителей, так и для покупателей, которые будут заезжать сюда по дороге А7. Наша команда готова с улыбкой встретить каждого посетителя, и мы надеемся стать частью местного сообщества. В честь открытия только в этом магазине в течение следующих четырёх недель будут действовать специальные предложения, которых не будет ни в одном другом магазине», - говорит региональный руководитель Lidl Latvija Вальтер Павелскопф.
В новом магазине будет 10 касс самообслуживания и три обычные кассы, что позволит каждому совершать покупки максимально удобным способом. Площадь здания магазина составляет около 2127 кв.м, а торгового зала - 1410 кв.м.
Для удобства посетителей магазина расширена парковка, что позволило создать дополнительно 90 новых парковочных мест. Также предусмотрены удобства для велосипедистов – стойки, рассчитанные на 12 велосипедов.
При благоустройстве территории магазина была создана специальная наружная зона со скамейками и вазонами для растений PreZero из дважды перерабатываемых материалов - полимеров, которые отлично подходят для уличных условий, так как они очень прочные, долго сохраняют цвет и не выгорают на солнце. Таким образом, эта зона станет не только приятным местом для отдыха, но и примером дружественной природе инфраструктуры
Открыв этот магазин, Lidl Latvija создал около 30 новых рабочих мест, и в будущем новые работники смогут пользоваться всеми преимуществами, которые Lidl Latvija предоставляет своим сотрудникам. Важно отметить, что все работники нового магазина - местные жители: из Валдлаучи, Крусткалны, Баложи и других населенных пунктов Кекавского края, а также из Медемциемса.