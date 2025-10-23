ФОТО: в Латвии открылся 38-й магазин Lidl - первый покупатель простоял в очереди более 13 часов!

Когда магазин открылся, первые три покупателя получили традиционные подарочные карты на 30 евро. Первый посетитель встал в очередь еще накануне, в 17.55, а в 05.00, когда ему нужно было идти на работу, семейную эстафету приняла его жена Зелтите. Второй покупатель, Дэниелс, уже являющийся ярым поклонником открытий магазина, встал в очередь чуть позже, примерно в 19.00, а третий присоединился к ним в 23.00. Оба мужчины рассказали, что планировали купить на подарочную карту сладкие булочки.