Два смертельных ДТП за сутки: трагедии в Видземе и Земгале
В Латвии в среду произошло два смертельных ДТП — один человек погиб в Валмиерском крае, другой в Айзкраукльском. Всего за сутки зарегистрировано 135 аварий, пострадали 15 человек.
В среду в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Видземе и Земгале погибли два человека, сообщили в Государственной полиции.
Около 8 часов утра в Планьской волости Валмиерского края водитель автомобиля Volkswagen Transporter, ехавший по Валмиерскому шоссе, не выбрал безопасную скорость движения, поэтому на повороте машину занесло, и она перевернулась. В результате аварии один человек погиб, а трое были доставлены в медицинское учреждение.
Около 21:20 в Залвской волости Айзкраукльского края мужчина на автомобиле Ford сбил в населенном пункте Спроги женщину, находившуюся на проезжей части. Женщина погибла на месте происшествия.
В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 135 ДТП, в авариях пострадали еще 15 человек.
За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 431 протокол, в том числе 189 за превышение скорости. Также начаты семь уголовных процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один за вождение под воздействием наркотических веществ.