Два смертельных ДТП за сутки: трагедии в Видземе и Земгале

Около 8 часов утра в Планьской волости Валмиерского края водитель автомобиля Volkswagen Transporter, ехавший по Валмиерскому шоссе, не выбрал безопасную скорость движения, поэтому на повороте машину занесло, и она перевернулась. В результате аварии один человек погиб, а трое были доставлены в медицинское учреждение.