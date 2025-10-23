В Саласпилсе под железной дорогой построят тоннель
В Саласпилсе вскоре построят новый подземный тоннель для пешеходов и велосипедистов, который обеспечит более безопасное и удобное пересечение железной дороги, соединив жилые районы с центром города, школами и детскими садами.
Безопасное и удобное пересечение железной дороги в Саласпилсе вскоре станет реальностью — под линией «Рига–Крустпилс» планируется строительство современного тоннеля, который соединит жилые районы с городской частью, где находятся школы, детские сады, магазины и учреждения. Об этом сообщает Саласпилская краевая дума.
Цель проекта — удобно и безопасно соединить жилые территории севернее железнодорожной линии с частью города, где расположены общественные объекты. Новый пешеходный и велосипедный тоннель не только повысит безопасность движения, но и станет уникальным элементом городской среды — в нём будет создана публичная уличная арт-галерея с граффити художников.
В рамках проекта будет благоустроена и прилегающая территория: появятся зелёные насаждения, зоны отдыха с лавочками, велопарковки и урны, чтобы сделать пространство живым и приятным для всех горожан.
Муниципалитет приглашает жителей на информационную встречу 10 ноября в 18:00 в актовом зале Саласпилской краевой думы. На встрече можно будет узнать подробности о планируемых работах, благоустройстве территории и будущей уличной галерее, которая появится в тоннеле.