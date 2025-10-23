В Саласпилсе под железной дорогой построят тоннель

Цель проекта — удобно и безопасно соединить жилые территории севернее железнодорожной линии с частью города, где расположены общественные объекты. Новый пешеходный и велосипедный тоннель не только повысит безопасность движения, но и станет уникальным элементом городской среды — в нём будет создана публичная уличная арт-галерея с граффити художников.