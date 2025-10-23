Пять остановок - и сюрприз в телефоне: как работает новая программа лояльности от Circle K

В рамках программы пользователи мобильного приложения получают дополнительные бонусы, при этом сохраняются привычные скидки на топливо, зарядку электромобилей, мойку и покупки различных товаров — в том числе при использовании физической карты Extra. «Для нас важно, чтобы клиенты Circle K могли выбирать наиболее удобный способ участия — мобильное приложение с персональными предложениями или классическую карту, — подчёркивает Армандс Жубулис. — Наша основная цель — создать более тесную связь с гостями автозаправок, что принесёт взаимную выгоду: клиентам — удобство, экономию и приятные сюрпризы, а нам — возможность лучше их понять и сделать их опыт ещё приятнее».