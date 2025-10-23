Пять остановок - и сюрприз в телефоне: как работает новая программа лояльности от Circle K
С 21 октября в Латвии доступна новая программа лояльности Circle K Extra, которая предлагает постоянным клиентам различные скидки и призы в зависимости от частоты посещений и индивидуальных покупательских предпочтений. Новая система позволяет чаще получать бонусы и выгодные предложения — независимо от того, заправляется ли клиент топливом, покупает кофе или моет автомобиль. Программа уже действует в Польше и Латвии, а вскоре будет доступна и в Эстонии с Литвой.
Обновлённая программа лояльности основана на количестве посещений: скидки и призы начисляются с учётом всех визитов на автозаправочные станции Circle K и совершённых покупок. Для участия необходимо загрузить и использовать мобильное приложение Circle K, где создаётся электронная карта со штампами, автоматически учитывающая каждое посещение. После каждых пяти визитов клиент получает набор персонализированных электронных купонов, из которых можно выбрать наиболее подходящее предложение.
«Мы видим, что для людей всё важнее становятся простота и скорость — клиентам важно, чтобы каждое взаимодействие с брендом давало мгновенную выгоду. Поэтому новая программа построена по принципу: чем чаще заезжаешь — тем больше получаешь. Кроме того, система преимуществ адаптируется под привычки и предпочтения каждого клиента», — объясняет директор по розничной торговле Circle K Latvia Армандс Жубулис.
В рамках программы пользователи мобильного приложения получают дополнительные бонусы, при этом сохраняются привычные скидки на топливо, зарядку электромобилей, мойку и покупки различных товаров — в том числе при использовании физической карты Extra. «Для нас важно, чтобы клиенты Circle K могли выбирать наиболее удобный способ участия — мобильное приложение с персональными предложениями или классическую карту, — подчёркивает Армандс Жубулис. — Наша основная цель — создать более тесную связь с гостями автозаправок, что принесёт взаимную выгоду: клиентам — удобство, экономию и приятные сюрпризы, а нам — возможность лучше их понять и сделать их опыт ещё приятнее».
Новая программа лояльности разработана на уровне международного концерна и внедряется как в Европе, так и в Северной Америке. Важное нововведение — учёт покупок и посещений за рубежом: теперь учитываться будут визиты клиентов не только в стране проживания, но и в других странах.