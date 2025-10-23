Рига объявляет войну смогу: к 2030 году - электромобили, паромы и свежий воздух

Как отмечают в думе, благодаря уже реализованным мерам — ранней уборке песка, влажной чистке улиц и двойной обработке гравийных дорог — в последние годы в столице удалось снизить уровень пылевого загрязнения. Тем не менее, нормативы по качеству воздуха всё ещё периодически превышаются, и новая программа позволит приблизиться к их выполнению, а также укрепить защиту здоровья горожан и окружающей среды.