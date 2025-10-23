Рига объявляет войну смогу: к 2030 году - электромобили, паромы и свежий воздух
Чтобы улучшить качество воздуха в столице, Рижская дума до 2030 года планирует сократить количество загрязняющих воздух автомобилей, повысить доступность общественного транспорта, модернизировать системы отопления, а также развивать паромное сообщение для грузоперевозок между правым и левым берегом Даугавы. Об этом говорится в подготовленной самоуправлением Программе по улучшению качества воздуха в Риге на 2026–2030 годы.
Программа предусматривает несколько направлений действий. В частности, планируется создание зон низких выбросов с ограниченным въездом для транспорта, а также развитие перехватывающих парковок как в самой Риге, так и в соседних самоуправлениях.
Предусмотрен постепенный переход общественного транспорта и такси на электромобили, чтобы к 2030 году их доля достигла 15% от общего автопарка. Также предполагается поэтапный переход коммерческих перевозок на транспорт без вредных выбросов. При помощи информационных кампаний власти намерены побуждать частный сектор подключаться к централизованному отоплению или использовать другие безэмиссионные решения.
Программу по заказу Департамента жилья и окружающей среды Рижского самоуправления разработала компания SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.
Публичное обсуждение программы состоится 3 ноября с 17:30 до 19:30 в Зале портретов здания Рижской думы (Ратушная площадь, 1). Участвовать можно и дистанционно — зарегистрированные участники получат приглашение и ссылку для подключения.
Как отмечают в думе, благодаря уже реализованным мерам — ранней уборке песка, влажной чистке улиц и двойной обработке гравийных дорог — в последние годы в столице удалось снизить уровень пылевого загрязнения. Тем не менее, нормативы по качеству воздуха всё ещё периодически превышаются, и новая программа позволит приблизиться к их выполнению, а также укрепить защиту здоровья горожан и окружающей среды.
Кроме того, программа направлена на создание устойчивой городской среды, снижение воздействия загрязнённого воздуха на жителей и повышение качества и привлекательности жизни в Риге.