В Адажском крае отремонтируют дорогу на деньги военных
Кабинет Министров утвердил выделение 888 703 евро муниципалитету Адажского края из бюджета Министерства обороны.
Кабинет министров утвердил выделение 888 703 евро муниципалитету Адажского края из бюджета Министерства обороны. Финансирование предназначено для укрепления покрытия дороги в Вецштале, чтобы по ней могли безопасно передвигаться тяжёлые транспортные средства с общей массой свыше 18 тонн.
Председатель муниципального совета Адажского края Карина Микельсоне: «Муниципалитет Адажского края долго и конструктивно выступал за необходимость обеспечить жителям альтернативу дороге в Илькене, равнозначную по качеству и уровню, реконструируя дорогу в Вецштале и превратив её в объект транспортной инфраструктуры более высокого класса. Только при таких условиях муниципалитет передал дорогу в Илькене для нужд государственной безопасности. Мы рады, что удалось найти компромисс с Министерством обороны и получить поддержку министра для успешного решения проблемы. Благодаря этому решению Кабинета министров восстановление дороги в Вецштале станет значительным вкладом в улучшение состояния муниципального имущества и мобильности жителей».
На выделенные средства будет укреплён участок дороги в Вецштале длиной 8,3 километра. Необходимость увеличения грузоподъёмности связана с планируемой реконструкцией участка дороги в Илькене, на который Министерство обороны намерено оформить права собственности, а также с тем, что после укрепления покрытия дороги в Вецштале планируется ограничить использование участка дороги в Илькене.
Агентство муниципалитета Адажского края Carnikavas komunālserviss 20 июля 2025 года объявило тендер на «Укрепление покрытия дороги Вечшталес на участке от дороги в Кадаге до дороги в Илькене». По решению тендерной комиссии выбран подрядчик с суммой контракта 888 703 евро (с НДС). Строительные работы планируется выполнить в 2025 году.
С муниципалитетом Адажского края будет заключён договор о сотрудничестве по выделению финансирования, в котором будут оговорены порядок контроля за использованием средств и отчётные периоды, чтобы Министерство обороны могло контролировать освоение финансирования.