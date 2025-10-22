В Адажском крае отремонтируют дорогу на деньги военных

Председатель муниципального совета Адажского края Карина Микельсоне: «Муниципалитет Адажского края долго и конструктивно выступал за необходимость обеспечить жителям альтернативу дороге в Илькене, равнозначную по качеству и уровню, реконструируя дорогу в Вецштале и превратив её в объект транспортной инфраструктуры более высокого класса. Только при таких условиях муниципалитет передал дорогу в Илькене для нужд государственной безопасности. Мы рады, что удалось найти компромисс с Министерством обороны и получить поддержку министра для успешного решения проблемы. Благодаря этому решению Кабинета министров восстановление дороги в Вецштале станет значительным вкладом в улучшение состояния муниципального имущества и мобильности жителей».