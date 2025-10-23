Фонтаны спят, листья убраны, песок наготове: Даугавпилс готовится к морозам
Даугавпилсское управление коммунального хозяйства (KSP) и другие городские службы продолжают активно готовить город к зимнему сезону. В данный момент проводится ремонт дорожного покрытия, консервация водной инфраструктуры, уборка опавших листьев, а также подготовка техники и материалов для зимнего содержания улиц.
По информации KSP, подготовительные работы проходят в соответствии с утверждённым графиком. Сейчас завершаются последние ремонты дорог с использованием горячего асфальта. После остановки асфальтового завода зимой аварийный ремонт ям будет выполняться с применением холодного асфальта, что позволит оперативно устранять повреждения даже при низких температурах.
Плавучие причалы уже демонтированы и отправлены на хранение до весны. Все фонтаны отключены и подготовлены к зиме, а сезонные водоразборные колонки, которые летом использовали жители и гости города, постепенно закрываются.
По всему городу ведётся активный сбор опавших листьев. Коммунальные службы работают в парках, скверах и на обочинах дорог, чтобы обеспечить чистоту и предотвратить возможные риски для безопасности движения, которые создают мокрые листья.
В ближайшее время на улицах Даугавпилса будут установлены контейнеры с песчано-соляной смесью, необходимой для оперативной обработки дорог в случае обледенения или скользкости. Контейнеры разместят в стратегически важных точках города, чтобы обеспечить быструю доступность материалов и эффективное содержание улиц зимой.