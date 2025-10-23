Фонтаны спят, листья убраны, песок наготове: Даугавпилс готовится к морозам

По информации KSP, подготовительные работы проходят в соответствии с утверждённым графиком. Сейчас завершаются последние ремонты дорог с использованием горячего асфальта. После остановки асфальтового завода зимой аварийный ремонт ям будет выполняться с применением холодного асфальта, что позволит оперативно устранять повреждения даже при низких температурах.